ShaGab hinihintay announcement ng repeat

Tapos na nga ngayong Biyernes ang third show ng ‘Dear Heart: The Concert’ na ginanap sa NUSTAR Resort & Casino sa Cebu City.

Pero bago pa nga sumalang sina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion sa third concert nila ay kumalat na ang tsikang magkakaroon ‘yon ng repeat.

Kalat din ang tsikang magkakaroon sila ng USA, Canada tour.

Siyempre, pareho pang tahimik sina Shawie, Gabo tungkol doon.

Wala nga silang sinasagot sa mga nagtatanong sa kanila ng tungkol sa repeat ng kanilang very successful reunion project.

Kaya ang sabi ng ShaGab fans, willing silang maghintay sa official announcement tungkol doon at idinagdag din na more, more shows ang gusto nila, ha!

Ang nakakaloka nga, pati sa Europe, Australia, United Arab Emirates, at iba pang mga bansa sa Asia ay matindi rin ang request na mag-concert ang ex-couple.

So bongga! (Jun Lalin)