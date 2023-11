Roderick tuwang-tuwa nasampal si Maricel

Ang sarap pagmasdan nina Maricel Soriano, Roderick Paulate na magkasama.

Parang bumabalik sa ala-ala namin ang kabataan nila, na walang ginawa kundi ang mag-‘bardagulan’ sa isa’t isa, ha!

Ang sarap kasi nilang pagmasdan kapag nag-aasaran, lalo na kapag sinasabi ni Dick na, “Mas maganda ako sa kanya,” ha!

At siyempre, makikita mo rin ang pagtaas ng kilay ni Marya, everytime sinasabi `yon ni Dick.

Pero `yun nga lang, sa presscon ng movie nila na ‘In His Mother’s Eyes’ ay bumaha ng luha, ha! Napag-usapan kasi siyempre ang tungkol sa kanilang mga nanay.

Si Dick, alam naman ng lahat kung gaano kamahal ang kanyang ina, na pumanaw na noong 2009. Sa mga TV show ni Dick noon, madalas niya itong banggitin, batiin, lalo na sa ending ng show.

Sabi ni Roderick, mula noong pumanaw ang kanyang ina, hindi na kumpleto ang buhay niya.

“Si Mama kasi siya talaga ang kasa-kasama ko. Lagi niya akong sinasabihan na ‘wag lalaki ang ulo, na ‘wag akong magyayabang, kasi hindi naman daw ako pogi.

“I think it’s one way of saying na ‘yun nga, maging mabait lang talaga.

“At si Mama, matulungin kasi, eh. Kaya noong nawala siya, nag-iba, hindi na pareho. Kaya lagi kong sinasabi na habang nandiyan ang mga magulang niyo, mahalin niyo, lalo na ang nanay niyo.

“Kasi pag wala na ‘yan, wala nang sumisigaw, wala nang nagagalit, hahanap-hanapin mo.

“Si Mama, kahit matagal nang nawala, hindi pa rin ako nagmu-mourn. Sinasabihan nila ako na okey lang na mag-mourn ako, tumatanda na raw ako, nandito pa rin sa loob ko, na okey lang na iiyak ko nga raw.

“Pero iba kasi talaga pag wala na ang nanay. Ang nanay ko, siyam kaming magkakapatid, pero wala kaming maid. Siya ang lahat nag-alaga sa amin…,” sabi ni Dick.

Tumigil muna si Roderick sa kuwento tungkol sa kanyang ina dahil napaiyak siya. At makikita mo na lahat ay nag-iiyakan talaga, ang mga kapwa artista at mga manunulat.

Pero siyempre, hindi kumpleto ang chikahan kina Dick at Marya kung walang masayang moment.

Sinabi nga ni Marya na sinampal siya ni Roderick.

“Siya ang nag-enjoy sa shooting, kasi sinampal niya ako. Sinaktan niya ako. Tuwang-tuwa siya na sinampal niya ako ng dalawang beses. Parang tumama ng lotto, na parang gusto niyang sabihin na, ‘Ito na lang ang bawi ko kay Marya.’ Hahahaha!” kuwento ni Maricel.

“Lahat nang nasampal niya noon, iginanti ko!” tawang-tawa na pahayag ni Roderick.

Oh, di ba? Iba pa rin silang mag-‘bardagulan’ ha!