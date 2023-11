Mag-uusap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping upang talakayin ang mga hakbang para mapigilan ang tensyon sa West Philippine Sea (WPS).

Inanunsyo ito ng Pangulo nitong Biyernes, Nobyembre 17, matapos magbigay ng detalye tungkol sa kanilang bilateral talks ni United States Vice President Kamala Harris.

Dumalo rin si President Xi sa APEC Summit sa San Francisco, California.

Sinabi ng Pangulo na ngayong Biyernes sila mag-uusap ng Chinese president para sa kaayusan sa WPS.

Ayon kay Pangulong Marcos, hihingin niya ang pananaw ni Xi upang humupa ang tensiyon sa WPS.

“Again, we will get the view of the Chinese President on what we can do to bring down the temperature, to not escalate the situation in the West Philippine Sea,” dagdag ng Pangulo.

Samantala, sentro rin ng bilateral talks nina Pangulong Marcos at Harris ang WPS.

Ayon sa Pangulo, tinanong ni Harris ang kasalukuyang sitwasyon sa WPS kaya ikinuwento niya ang naging kaganapan sa mga nakalipas na araw, partikular ang mga naging karanasan ng Philippine Coast Guard (PCG) sa China Coast Guard sa resupply mission sa Ayungin Shoal.

“She was very interested to know what our assessment was on the situation in the West Philippine Sea, and I just went through the narrative of what had happened in the past few months,” sabi ng Pangulo.

Tiniyak naman ni Harris kay Pangulong Marcos ang pagpapatuloy ng matibay na alyansa sa pagitan ng Amerika at Pilipinas at ang pangakong sundin ang mga polisiya sa South China Sea. (Aileen Taliping/Prince Golez)