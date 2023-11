Naglabas ang Pag-IBIG Fund ng P50.79 bilyon na cash loan sa nakalipas na sampung buwan.

Sinira nito ang record para sa pinakamataas na halaga ng cash loan na inilabas sa panahon ng Enero hanggang Oktubre. Nakinabang mula sa halagang inilabas ang nasa 2,281,042 na miyembro ng Pag-IBIG Fund.

Mula Enero hanggang Oktubre, tumaas ng 12 porsyento o P5.5 bilyon ang halaga ng short-term loan na inilabas ng ahensiya kumpara sa P45.29 bilyon na inilabas sa parehong panahon noong 2022.

Tumaas din ang bilang ng mga miyembrong natulungan sa pamamagitan ng programa ng 6 na porsyento o 127,494, higit pa sa 2,153,548 na miyembro mula noong nakaraang taon dahil mas maraming kasapi ang gumamit ng online channel ng ahensiya, ang Virtual Pag-IBIG, para mag-apply ng cash loan. Nasa 743,362 na miyembro naman ang nag-file ng kanilang mga pautang online.

“We are happy to report that Pag-IBIG Fund continues to provide Filipino workers with assistance on their immediate financial needs through our cash loans. The record-high amount of loans we released, as well as the highest ever number of members aided through these loan program, show that our short-term loans are among the top choices of Filipino workers in gaining additional funds for their needs,” ayon Secretary Jose Rizalino L. Acuzar, na namumuno sa Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) at 11-member Pag-IBIG Fund Board of Trustees.

Lahat ng ito ay bahagi aniya ng pagsisikap ng ahensiya sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibigay ang pinakamahusay na paglilingkod sa mamamayang Pilipino.

Kasama sa Short-Term Loan Program ng Pag-IBIG Fund ang Multi-Purpose Loan (MPL) at Calamity Loan ng ahensiya. Sa ilalim ng Pag-IBIG MPL, ang mga kwalipikadong miyembro ay maaaring humiram ng hanggang 80 porsyento ng kanilang kabuuang Pag-IBIG Regular Savings, na binubuo ng buwanang kontribusyon, kontribusyon ng kanilang employer at mga naipon na dibidendo na kinita. Maaaring pumili ang mga nanghihiram sa pagitan ng 24 o 36 na buwang termino ng pagbabayad, na ang unang pagbabayad ay ipinagpaliban sa loob ng dalawang buwan.

Ang Pag-IBIG Calamity Loan naman ay magagamit ng mga miyembrong naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na idineklara sa ilalim ng state of calamity.

Sa kabuuang halaga ng cash loan na inilabas ng ahensya, P48.32 bilyon ang nasa Pag-IBIG MPLs na nakatulong sa 2,131,435 miyembro habang P2.48 bilyon naman ang Calamity Loans na tumulong naman sa 149,607 miyembro.