No match! Magnolia dinurog NorthPort sa pasiklab ni Marc Barroca

MAAGANG inilabas nina Marc Barroca at ng Magnolia ang killer instinct hanggang ilampaso ang NorthPort 112-74 sa PBA Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Coliseum Biyernes ng gabi.

Umalagwa sa 3-0 ang Hotshots para solohin ang tuktok.

Para namang hindi galing sa 2-0 start ang Batang Pier, nawala sa laro at napigil sa 2-1 sa 26 of 76 shooting overall.

Start-to-finish na nasa unahan ang Hotshots, walong puntos lang ang kinaya ng Batang Pier sa opening quarter – isa lang sa final 6 minutes ng period – sa 3 of 18 shooting at naiwan ng 12.

Milya-milya na sa ang layo ng Magnolia sa halftime 56-30 sa likod ng 17 points ni Tyler Bey sa first 24 minutes.

Pinabuka pa ito ng mga bataan ni coach Chito Victolero sa 82-48 pagkatapos ng three, at final tally na lang ang hinihintay.

Nag-warm up ang Magnolia para sa Manila Clasico kontra Ginebra sa Linggo sa parehong venue.

“Magandang preparation for Sunday’s game,” ani Victolero. “We’ll rest tonight and prepare tomorrow.”

Tumapos si Tyler Bey ng 25 points, 8 rebounds, 6 assists, 2 blocks. May 17 points si Barroca, 16 kay Paul Lee mula sa apat na 3s.

Nilatagan ng pader na depensa si Venky Jois at nalimitahan sa 16 points, 12 lang ang tiniera. Si Arvin Tolentino ay 2-of-7 lang sa first 36 minutes at karamihan sa 22 points niya ay sa garbage time na.

Natahimik din ang ibang gunners ng NorthPort tulad nina Paul Zamar (1/6), Cade Flores (2/4) at Joshua Munzon (0/5).

(Vladi Eduarte)