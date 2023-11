Nanalong kagawad tinumba sa tindahan

NASAWI ang isang nanalong barangay kagawad sa nakaraang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) matapos itong pagba­barilin ng hindi pa nakikila­lang salarin sa loob ng kanyang tindahan sa San Isidro, Davao del Norte noong Miyerkoles nang umaga.

Sa ulat, binawian ng buhay ang biktimang si Jay Glen Dela Rama, 46-anyos, ng Barangay Sawata habang ginagamot sa ospital.

Si De Rama ay isa ring retiradong miyembro ng Philippine Army (PA).

Sa kuha ng CCTV ng mini mart na pag-aari ng biktima, makikita ang una na abala sa pakikipag-usap sa mga sales agent sa cashier counter bandang alas-otso nang umaga.

Ilang sandali lang ay pumasok ang suspek na naka-jacket, sumbrero, face mask at may dalang sling bag na nagkunwari munang may hina­hanap sa mga istante.

Nang makatiyempo, lumapit na ito sa nakatalikod na biktima at binistay ito ng putok.

Gumulong ang biktima sa counter at bumagsak sa sahig na may tama sa tiyan pero muli itong binaril ng salarin at saka umalis.

Ayon sa mga nakasaksi, sumakay ang gunman sa isang naghihintay na walang plakang Yamaha Aerox motorcycle na minamaneho ng kasabwat nito.

Isinugod sa ospital ang biktima pero pumanaw din ito bandang alas-10:00 nang gabi noong Miyerkoles.

Narekober sa crime scene ang mga basyong bala ng .9mm na ginamit sa krimen.

Patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng San Isidro police at ina­alam ang mga posibleng motibo sa pamamaril kabilang ang politika at nego­syo.

Inirekomenda rin ng San Isidro Police sa Police Regional Office XI na bumuo ng special investigation task group para sa mas mabilis na paglutas sa krimen. (Ronilo Dagos)