Michelle Dee palaban na masungkit ang Miss U title

Nagpatalbugan ang 86 candidates ng 72nd Miss Universe sa kanilang national costumes.

Amazed ang viewers sa national costume ng host candidate na si Miss El Salvador Isabella García-Manzo na umilaw na parang lava at apoy.

Nagtagal ng ilang minuto ang presentation ng national costume ni Miss El Salvador na inspired ng mga bulkan sa kanilang bansa.

Parang isang tunay na Grackle bird si Miss Nicaragua Sheynnis Palacios.

Napaiyak naman ang ibang audience sa ‘Mother Protector’ national costume ni Miss Ukraine Angelina Usanova.

“Mothers all over Ukraine are begging and dreaming of a sky without missiles. They pray for the lives of their children, who are mercilessly taken away by the war,” sey niya sa kanyang social media post.

Kahit walang puntos sa finals night ang national costume ay hindi pa rin nagpahuli ang pambato ng Pilipinas na si Michelle Dee.

Inspired ng pagiging reservist ni Michelle sa Philippine Air Force ang kanyang national costume.

“This National Costume represents the Philippines itself — resilient, radiant and ready to embrace the Universe,” caption niya sa kanyang social media post.

Kapag tumalikod, makikita ang ‘Love the Philippines’ logo.

“Giving justice to a concept that aims to promote tourism to the country WE ARE PROUD TO SHOWCASE TO THE UNIVERSE,” sey pa ni Michelle sa kanyang caption.

Nakakatuwa nga si Michelle na very dedicated sa kanyang paglaban sa nasabing beauty pageant at very determined na makuha ang ika-limang Miss Universe crown ng Pilipinas.

Ngayon pa lang ay marami na excited sa 72nd Miss Universe na magaganap na sa Linggo ng umaga, November 19, 2023 (Manila time).

Mapapanood ito sa lahat ng ABS-CBN platforms.

Bonggels!