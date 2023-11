Muling nanawagan si Senador Grace Poe sa pagbuo ng Department of Water Resources dahil hanggang ngayon tila mabagal ang pagtugon sa problemang kinakaharap ng sektor ng patubig.

Ayon kay Poe, chairperson ng Senate committee on public services, dapat makipagtulungan ang gobyerno sa pribadong sektor para matiyak na magkaroon ng maayos na serbisyo at water management para sa ligtas at malinis na inuming tubig.

Maraming tanggapan aniya ang sangkot sa isyu ng tubig subalit wala namang isang ahensiya na mayroong pangkalahatang responsibilidad sa sektor na ito.

“Simply put: Our tubig sector is too big. So before we all sink, we need nothing less than a Titanic reform to prevent a Titanic disaster,” babala ng senador.

Bagama’t may iba’t ibang ahensiya sa tubig, nakukulangan si Poe sa liderato at pagpaplano para sa water sector ng bansa.

Nakatengga pa sa committee level ang Senate Bill No. 102 o National Water Resource Management Act na inihain ni Poe para magkaroon ng Department of Water Resources. (Dindo Matining)