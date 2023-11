Maging masinop, wais sa gastos ngayong holiday season

Nagsimula nang makatanggap ang ilan sa atin ng 13th month pay at bonus mula sa ating trabaho.

Sa paglapit ng Kapaskuhan, marami ang excited na sa kasiyahan na hatid ng pagbibigay at pagtanggap ng mga regalo. Pero, dapat tayong maging maingat at matalino sa paggastos, upang maiwasan na malubog sa utang at mapanatili ang ating financial stability sa gitna ng selebrasyon.

Ngayong parating na ang holiday season, ito ang ilan sa paraan kung paano maging mas wais at masinop na mamimili:

Una, importante ang pagbuo ng maayos na budget! Mahalaga na maagang matukoy ang prayoridad na gastusin tulad ng pagkain o regalo sa mga darating na linggo. Malaking tulong ang pagbu-budget sa pagbantay kung saan napupunta ang pera, at kung kumpleto na ba ang ating pinamili. Siyempre, dapat maglaan ng saktong halaga para sa bawat item na nasa “wishlist” at pagkasyahin ang halagang iyan. Imbes na sumobra, subukang makamenos at makapagtabi pa ng pera.

Pangalawa, maging maagap sa pamimili ng kailangan! Isang subok na paraan ng pagiging wais ay ang maagang pamimili sa merkado. Kaakibat niyan ang maagang pag-iipon at paglaan ng pondo para sa holiday season. Suriin at sabayan ang mga promosyon, sale at diskwento para makatipid ng husto. Iwasan ang “last minute shopping spree” na puno ng stress at mas mahal na mga produkto.

Pangatlo, iwasan ang paggamit ng credit card para sa holiday expenses! Makakatulong sa pag-monitor sa gastos at lpag-iwas sa malaking utang ang pagtangkilik sa cash transactions. Malaki ang koneksyon ng paggamit ng credit card sa “impulse buy behavior” kaya mabuting itabi muna natin ang credit card sa holiday shopping. Kung kailangan talagang mamili gamit ang credit card, siguruhing mababayaran ito agad upang maiwasan ang pagkakaroon ng mataas na interes.

Higit sa lahat, hindi kailangan na mahal o maluho ang regalo! Ang pagkakaroon ng “personal touch” at paglalaan ng oras sa paggawa ng regalo ay mas mahalaga at mas makabuluhan kaysa sa presyo nito sa merkado. Imbes na bumili ng regalo, pwede nating ipagluto ang ating mahal sa buhay ng masarap na putahe, o gumawa ng personal na artwork, kanta, tula o ibang paraan ng pagbabahagi ng talento at pagmamahal.

Sa mga darating na araw at buwan, dapat tayong maging mas mapanuri sa paglalaanan ng pinaghirapan nating kita. Tandaan natin na hindi sa pera nasusukat ang ating kakayahan na makapagbigay ng pagmamahal at kasiyahan sa ating pamilya, kaibigan, at iba pang tao na mahalaga sa ating buhay.

Ang pagiging wais at masinop sa gastusin ngayong holiday season ay mahalaga para masiguro ang masayang kasalukuyan, at mas panatag na kinabukasan. Sa pagkakaroon ng tamang mindset at disiplina sa paggastos, maaari nating matamo ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan – ang masayang pagsasama ng pamilya, hindi ang sakit sa bulsa.