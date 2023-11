Lolo hinoldap, sinakyod sa loob ng mall

SUGATAN ang isang 72- anyos na lolo nang saksakin ito ng kapwa niya senior citizen na tinangka siyang holdapin sa loob ng comfort room ng sikat na restaurant sa isang mall sa Cavite City noong Huwebes.

Ginagamot ngayon sa Pilar Hospital ang biktima na si alyas ‘Arnolfo’, residente ng Anabu 1-C, Imus City dahil sa tinamong saksak sa katawan.

Arestado naman ang suspek na kinilalang si Manuel Jovillano, 63-anyos at taga-Avillanoza St., Lucena City, Laguna.

Sa ulat, pumasok ang biktima sa CR ng Kuya J Restaurant sa Robinson’s mall sa Tanza Luma, Imus City para umihi bandang alas-4:05 nang hapon.

Sinundan ito ng suspek at tinangkang holdapin ang biktima subalit nagpumiglas ang huli at nanlaban. Naglabas ng kutsilyo ang suspek at sinaksak ang matanda sa katawan.

Nabulabog ang mga security guard at crew sa mga kalabog sa loob ng CR kaya sumugod ang mga ito na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek. Narekober din ang kutsilyo nito.

Agad isinugod sa ospital ang biktima habang dinala ang suspek sa presinto. (Gene Adsuara)