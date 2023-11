Kalandian sa pageant walk ng anak ni Melanie, kinabaliwan!

Ngayong linggo pa malalaman ang top finalists at kung sino ang magiging 72nd Miss Universe sa beauty pageant na kasalukuyang ginaganap sa bandang El Salvador, pero ngayon pa lang ay lumalabas na nasa frontline na ang kinatawan ng Pilipinas na si Michelle Marquez-Dee.

Pinuno ni Michelle ang buong X world sa kanyang presensya at iba’t ibang performances sa kumpetisyon partikular na sa preliminary.

Nag-trending si Michelle sa kanyang country of introduction, evening gown at lalo na sa swimsuit kung saan humataw ng kanyang malandi, energized walk na kinabaliwan ng pageant fans.

Tunay ngang pangabog ang paglalakad ng anak ni Melani Marquez, ha!

Sa events, trending at humakot ng 11.7k posts si Michelle mula sa kanyang supporters.

Naghuhumiyaw sa saya at yabang ang mga fan ni Michelle sa malandi nitong runway walk sa swimsuit na tinawag pa nilang ‘slay’.

Sa evening gown naman ay lamon na lamon daw ni Michelle ang mga naunang kandidata na rumampa dahil sa elegante nitong pagdadala ng kasuotan.

Pumapalakpak naman si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa X post niya ng national costume ni Michelle na airplane inspired at sinabing, “LIPAD MMD! Queen @michellemdee struts the stage wearing her Michael Barassi National costume! ANG GANDAA!!”

Sey naman ni Miss Universe 2018 Catriona Gray sa repost nito ng evening gown ni Michelle, “Such a solid prelims performance! Alam na thisssss.”

Pero hindi nasolo ni Michelle ang buong atensyon dahil lumusot si Miss Nicaragua na ‘slayer’ din sa swimsuit at evening gown.

Paborito rin ito ng mga Pinoy pageant fans, na posibleng makalaban ni Michelle. Nananatili nga lang solid ang support ng sambayan sa pag-asang maiuuwi ng aktres ang 5th crown ng Pilipinas mula sa Miss Universe. (Rey Pumaloy)