Juday, Piolo pantasya ni Zaijian

Hindi ko alam kung bakit parang kinikilig din ako kina Zaijian Jaranilla at Miggy Jimenez kapag nagkakasalubong, nag-uusap, at nagtititigan sila.

Parang may kiliti kapag nagkakasama sila sa isang eksena.

At siyempre, nagpapasalamat si Zaijian dahil sa mga magagandang papuri sa kanyang karakter bilang si Tim sa ‘Senior High’.

“Sobrang thankful po na na-notice nila ‘yung acting ko. Hindi ko akalain na sobrang magugustuhan nila ‘yung binibigay ko. Para kasi sa akin binibigay ko lang kasi ‘yung hinihingi ng eksena. I’m so happy na nakikita ‘yun ng mga tao kaya naman mas pinag-iigihan ko pa,” sabi ni Zaijian.

Pero kaaliw rin si Zaijian, dahil matagal na pala niyang pangarap na makasama sa teleserye sina Piolo Pascual, Judy Ann Santos, ha! Yes, bet na bet niyang magbalikan sa harap ng kamera sina Piolo at Juday, at sana nga raw ay kasama siya.

Kunsabagay, kahit sino namang batang artista sa ABS-CBN, wish na wish din na makasama sina Juday at Piolo, ha! ‘Yun ay kung gugustuhin pa ba nila ang magbalik tambalan, ha! (Dondon Sermino)