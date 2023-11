JM de Guzman sinugod, tinalakan sa grocery store

Kaloka pala ang naranasan ni JM de Guzman nang lumabas siya kamakailan para mag-grocery, ha!

Aba, dahil sa matinding inis at galit ng mga fan sa kanya, may mga lumapit talaga sa kanya para sitahin siya, ha!

Si JM nga ay gumaganap bilang si Alex sa seryeng ‘Linlang’ na nakikipagrelasyon sa may asawang si Juliana na ginagampanan naman ni Kim Chiu.

Anyway, kuwento nga ni JM marami raw talagang lumalapit sa kanya kapag nasa labas siya, at talagang lahat daw ay sinasabihan, tinatalakan siya na gigil na gigil sila sa galit sa aktor.

“Noong nag-grocery ako, may mga lumalapit sa akin, at talagang nanggigigil at naiinis sila sa akin. Ako naman, sinasabi ko lang, ‘Anong ginawa ko sa’yo? Nag-grocery lang ako dito!’

“’Yun nga, napanood nila ‘yung ‘Linlang’ and sobrang affected sila. Pero, nakakatuwa dahil nari-reach namin ‘yung napakaraming tao dahil sa istorya,” kuwento ni JM.

At siyempre, habambuhay na markado na raw sa kanya ang pakikipagtrabaho niya kay Diamond Star Maricel Soriano.

“Sobrang nakakakilig at ‘di ko ma-explain ‘yung feeling kapag kasama siya. Eh, sa set para lang siyang nanay at pinupulbusan niya kami at pinupunasan kapag pawis na kami tapos pinapakain niya rin kami,” masayang kuwento ni JM.

Marami raw life advice sa kanya si Maricel.

“Clingy siya lalo na kapag after ng takes gusto niya magkakasama kami sa tent para mag-bonding at lagi niya rin pinapangaralan sa buhay. Sobrang package talaga ‘yung experience working with Miss Maricel,” sabi pa ni JM.

Anyway, namamayagpag pa rin ang ‘Linlang’ sa Prime kung saan naging most watched series ito sa Pilipinas, Bahrain, Hong Kong, Qatar, SIngapore, at UAE. Nakapasok din ito sa top 10 list ng Prime sa 12 bansa.

Naipalabas na ang last two episode ng ‘Linlang’ pero binabalik-balikan pa rin ng fans. (Dondon Sermino)