Maagang pamumulitika at harassment ang nakikitang motibo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umuugong na umano’y planong impeachment laban sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte.

Sa kanyang “Gikan sa Masa” program sa telebisyon, sinabi ni Duterte na simula ng maupo bilang alkalde hanggang sa maging bise presidente at cabinet secretary ay walang ginawang masama ang kanyang anak laban sa bansa.

Malinaw aniya na hinahanapan ng butas si VP Sara para isakatuparan ang plano ng ilang politiko na nag-aambisyong maging pangulo dahil alam nila na posibleng kumandidato ang kanyang anak sa pagka-presidente.

“It’s all politics, pang-harass lang. Hawak ni [Speaker Ferdinand Martin] Romualdez ang Congress ngayon. If the congressmen will follow the Speaker, go ahead, impeach the Vice President. You’ll do her a favor. Alam n’yo kung bakit, tatakbo `yang si Inday maski walang partido magiging presidente `yan,” sabi ni Duterte.

Nagsimula aniya ang isyu sa pagkuwestiyon sa intelligence fund ni VP Sara at pinalalaki na ngayon ang isyu para mahanapan ito ng butas at magkaroon ng dahilan upang isakatuparan ang planong impeachment.

Sinabi ni Duterte na ngayon pa lamang ay napaghahalata na kung sino ang mga mayroong ambisyong maging susunod na pangulo ng bansa dahil nakikita na ang galawan ng mga politiko sa pamamagitan ng paglilipat sa ibang mga partido.

“Nagpo-posturing na, they want continuity from the Marcos to the Romualdez as president, ito nga si Speaker, posturing. Kaya kita mo, lahat ng congressmen, kita mo walang naiwan nagpuntahan lahat doon sa partido ng Speaker, what’s the reason? Because of money. It’s all about money and politics,” wika pa ni Duterte.

Nauna nang itinanggi ng ilang kongresista ang umugong na planong impeachment umano laban kay VP Sara. (Aileen Taliping)