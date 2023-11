Para kay Presidential Adviser for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon `itapon na sa kanyang pinanggalingan’ si United Nations (UN) rapporteur Ian Fry dahil sa panghihimasok nito sa bansa.

Pinasinungalingan at idinedepensa ni Gadon nitong Biyernes ang rekomendasyon ni Fry na buwagin na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Nanggugulo at nagkakalat lamang ng kalituhan si Fry ayon kay Gadon, at di dapat hinahayaang makapanghimasok sa mga polisiya ng pamahalaan na nakatuon sa pag-aahon sa kahirapan ng marami nating kababayan, lalo na ang mga nasa malalayong lugar na natutulungan ng NTF-ELCAC.

“He must be thrown where he belong. Walang basehan ang kanyang mga sinasabi para buwagin ang NTF-ELCAC. Ginagawa niya lang ito, para mabayaran ng malaki ng UN,” paliwanag ni Gadon.

Ang NTF-ELCAC aniya ay itinatag upang mahusay na mapatakbo at maimplementa ang “whole-of nation/goverment approach” ng pamahalaan para tulungan ang mga Filipino na pinagkakaitan ng mga komunistang-teroristang CPP-NPA-NDF at mga kaalyado nitong ng kanilang mga Karapatan.

“He (Fry) is receiving big amount of money from the UN, plus perks of travelling with allowances, para lamang gumawa ng mga ganitong kasinungalingan at siraan ang mga bansang may tamang pamamaraan para sugpuin ang rebelyon at kahirapan,” ang sabi pa ni Gadon.