Enoch Valdez isinampa Lyceum sa Final Four

Mga laro Sabado:

(Filoil EcoOil Arena)

9:30am — San Beda vs JRU

3:30pm — EAC vs Perpetual

KINARGA ni pro-league bound Enoch Valdez ang Lyceum of the Philippines University (LPU) Pirates tungo sa pang-12 panalo at isang pwesto sa Final Four upang matakasan ang masigasig na San Sebastian College-Recoletos (SSC-R) Golden Stags, 83-80, sa unang laro ng 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament, Biyernes, sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Nakipagkapit-bisig ang 6-foot-2 swingman kay Patrick Montano upang patibayin ang ikalawang pwesto sa 12-4 kartada upang makabawi sa hindi inaasahang pagkatalo kontra sa naghahabol na University of Perpetual Help System Dalta Altas sa nagdaang laro, habang inilaglag nang husto sa 5-11 marka ang Golden Stags na muling magmimintis na makapasok sa semifinal round.

Tumapos ang NLEX Road Warriors-bound guard ng kabuuang 18 puntos, walong rebounds, pitong assists, tatlong blocks at dalawang steals sa all-around performance mula sa 9-of-16 shooting

Nagbida sa iskoring si Montano sa 22 points kasama ang apat na boards, dalawang assists at isang steal sa magandang 8-of-10 field goals, kabilang ang 4-of-6 sa three-point area.

Hindi naging matagumpay ang LPU Pirates na tapusin sa panalo ang laban kontra Perpetual Altas, kaya’t siniguro nina Valdez at Montano na hindi mauulit ang naturang tagpo kasunod ng 15-4 run sa third period para makuha ang 49-46 kalamangan.

Sunod na hahanapin ng Lyceum ang 13th win pagsagupa kontra Arellano University Chiefs sa Linggo, habang may nalalabi itong laro kontra San Beda University Red Lions sa Martes.

Tatapusin naman ng SSC-R Golden Stags ang kanilang kampanya laban sa Perpetual sa Martes at Arellano sa Biyernes.

(Gerard Arce)