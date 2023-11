BINALAAN ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang publiko laban sa mga scammer na nagsasabing nanalo sila ng bagong iPhone 15 at cash bilang bahagi umano ng pagdiriwang ng ika-85 anibersaryo ng kagawaran.

Ayon kay DSWD spokesperson Romel Lopez, hindi totoo na magbibigay ang DSWD ng ayuda at premyo para pasiglahin lalo ang pagdiriwang ng kanilang ani­bersaryo.

Hinimok niya ang publiko na dedmahin at ‘wag patulan ang scam.

Dito ay hinihimok ng scammer na kumpletuhin ng user ang survey para makuha umano ng res­pondent ang brand new iPhone 15 pati ang cash prize na ‘di binanggit ang halaga.

“Any services outside the DSWD programs are impossible to just give away prizes that easy. We are asking the public to refrain from subscribing to these bogus accounts since all our programs are coursed through proper venues like cash card payout or actual payout and not through an online raffle type,” paglilinaw ni Lopez.

Pinayuhan din niya ang publiko na dumepende lang sa opisyal na Facebook page ng DSWD. (Dolly Cabreza)