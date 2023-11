Diaz, Abasola, Abaygar, Yupangco kinilala serbisyo sa NPC 71st anniv

Binigyang pagkilala ng National Press Club ang dedikasyon sa pagtupad sa tungkulin ng apat na opisyal ng pinakamatandang organisasyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas.

Sa selebrasyon ng ika-71st taong anibersaryo ng NPC ay kinilala ng organisasyon sina National Press Club Secretary/Auditor Boying Abasola ng PNA, Treasurer Mina Navarro -Diaz ng Abante bilang Most Outstanding NPC Officers of the Year.

Pinarangalan naman bilang Most Outstanding Director of the Year sina Director Benedict Abaygar, Jr. ng Manila Times at Aya Yupangco ng DWIZ.

Ang pagkakaloob ng parangal ay pinangunahan nina NPC President Lydia Bueno at Vice President Tina Maralit bunsod ng kanilang mahusay at aktibong kontribusyon sa pamunuan ng NPC.

Ang pagkilala ay bahagi ng pagdiriwang sa ika-71 anibersaryo ng NPC ngayong Nobyembre 2023.