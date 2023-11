Itinanggi ng World Health Organization (WHO) ang posibleng data breach sa na-hacked na website ng COVID-19 vaccination information nito.

Kasabay nito, nilinaw ng tanggapan ng WHO sa Pilipinas na hindi nila kinokolekta ang mga personal na impormasyon mula sa mga indibiduwal na binakunahan laban sa COVID-19.

“WHO does not collect, process or store any personally identifiable information in relation to COVID-19 immunization,” pahayag ng WHO.

Nilinaw ng WHO na kinokolekta lamang nila ang mga datos na may kinalaman sa bilang ng populasyon katulad halimbawa ng kabuuang numero ng mga tinamaan at nasawi dahil sa COVID-19 at ang mga dose ng bakuna na ipinamahagi sa iba’t ibang bansa.

Ayon sa WHO, mahalaga ang mga nabanggit na datos para sa monitoring ng progreso sa pagbabakuna kontra COVID-19 sa buong mundo.

Wala rin umanong access ang WHO sa personal data na nanatiling eksklusibong pag-aari ng mga gobyerno.

“Reports that a data breach linked to WHO or WHO-hosted databases has occurred are false and inaccurate,” ayon sa WHO.

Binigyan-diin pa nito na sumusunod sila sa personal data protection alinsunod sa United Nations Principles on Personal Data Protection and Privacy. (Juliet de Loza-Cudia)