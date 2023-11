Chrome Bell patok sa MARHO Race

MAKIKILATIS ang husay ng kabayong si Chrome Bell pagsalang nito sa MARHO-Skyway 3 Trophy Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Makakalaban ni Chrome Bell ang pito pang tigasing kalahok sa distansiyang 1,400 metro na pakakawalan sa unang karera.

Maay karagdagang premyo na P200,000 para sa winning horse owner na miyembro ng MARHO.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Hernandez si Chrome Bell, makakalaban nito ang mga kalahok na sina Hamlet, Bravo, Late Night Lady, Eazacky, Glamour Girle, Sir Williams at Senshi Spirit.

Komento ng mga karerista, may posibilidad na magpakitang-gilas sina Hamlet at Glamour Girle kaya para sa kanila ay magdadalawa sila ng pili upang malaki ang tsansa na makaisang puntos sa Pick 5 betting.

“Malaki ang pemyo kaya anybody’s race iyan, kahit walo lang silang tatakbo ay pahirapan pa rin sa pagpili ng tatayaan,” ani Christian Barnachea, veteran karerista.

Samantala, may 11 karera ang pakakawalan ng Philippine Racing Commission (Philracom) ngayong Sabado.

(Elech Dawa)