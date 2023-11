Hindi eleksiyon ang sagot sa sikmurang gutom.

Ito ang naging tugon ni Speaker Martin Romualdez sa pasaring sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may ambisyon siyang tumakbong pangulo sa 2028 elections at kalabanin ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte.

Ayon kay Romualdez, bagama’t nagpasalamat at naintindihan niya ang dating pangulo sa mga maagang pahayag nito ukol 2028 elections ngunit para sa kanya mas marami pang problema na kinakaharap ang bansa na kailangan unahin at tutukan partikular ang matugunan ang nagugutom na sikmura ng mamamayang Pilipino sa halip na pagtuunan ang matagal pang halalan.

“I believe it is important to focus on the present challenges facing our nation. We are currently dealing with significant economic, public health, and regional issues that demand our immediate attention. Marami pang problema ang mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon. Hindi eleksiyon ang sagot sa sikmurang gutom,” diin ni Romualdez.

Ayon pa kay Romualez, bilang pinuno ng Kamara, prayoridad niyang mapanatili at isulong ang pagkakaisa ng lahat anumang partidong politikal kung kaya’t hindi ito ang panahon para pag-usapan ang matagal pang halalan.

“Regarding my personal political aspirations, I am currently committed to my role as Speaker and serving the needs of our nation. My focus is on the present responsibilities and not on future electoral possibilities,” paglilinaw ni Romualdez.

Gayunpaman, binigyan diin ni Romualdez ang pagkilala nito sa naging malaking kontribusyon at nagawa ng dating pangulo sa bansa at umaasa umano siyang hindi nito ipagkait ang kanyang tulong at suporta. (Eralyn Prado/Billy Begas)