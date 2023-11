Alex Eala buhay pa sa ITF W40 Kyotec

SINUSULIT ni 2022 US Open junior women’s champion at 19th Asian Games double bronze medalist Alexandra “Alex” Eala ang kanyang paglalaro sa huling torneo ngayong taon matapos na sumampa sa quarterfinals ng women’s singles at doubles ng ITF W40 Kyotec Open na ginaganap sa Tennis Club Petange sa Luxembourg.

Binalewala ng 9th seed at world ranked no. 204 na si Eala ang pagkakaiwan sa unang set, 1-3, bago itinala ang nakakamangha na 6-3, 6-1 panalo kay Johanne Svendsen ng Denmark Biyernes ng umaga (oras sa Manila) upang doblehin ang kanyang pagtuntong sa quarterfinals ng US$ 40,000 na torneo.

Mahigpit ang unang apat na laro kung saan nagawa ni Svendsen iposte ang 3-1 abante, ito ang kanyang huling panalo sa set matapos na mag-init ang 18-anyos na si Eala sa limang sunod na laro na ang pinakahuli ay ang pagwawagi sa set sa 40-love.

Sa doubles event, tinalo ni Eala at ng kanyang partner na si Zeynep Sonmez ng Turkey ang pares nina Anita Wagner ng Bosnia and Herzegovina at Katarina Kozarov ng Serbia sa dalawang set, 6-2, 6-1, para umusad sa quarterfinals.

(Lito Oredo)