7 sunod na ratsada! Jimmy Butler, Miami pinagulong Brooklyn

NAGLIYAB ng 36 points si Jimmy Butler, inayudahan ng 26 ni Duncan Robinson at sinagasaan ng Miami ang ini-host na Brooklyn 122-115 Huwebes ng gabi sa Kaseya Center.

Kinolekta ng Heat ang seventh straight win, pinakamahabang winning streak sa NBA sa kasalukuyan.

Mula sa labas ng arc ay 6-for-10 si Robinson. May 20 points, 7 rebounds, 4 assists at 2 steals pa si Bam Adebayo, at naglista si Butler ng 3 blocks at kinamada ang 18 points niya sa 35-31 third quarter ng Miami.

Namuno sa Nets ang tig-23 points nina Lonnie Walker IV at Miles Bridges, may 7 rebounds at 5 assists pa.

May tig-16 sina Cam Johnson at Nic Claxton na 7/7 sa field pero naputol ang five-game winning streak ng Brooklyn kontra Miami.

Halos buong larong kontrolado ng Miami ang laro, lumamang 30-27 pagkatapos ng first at 60-52 sa halftime bago pumasok ng fourth na nasa unahan pa rin 95-83.

(Vladi Eduarte)