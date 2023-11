Niyanig ng 7.2 magnitude na lindol ang Davao Occidental dakong alas-4:14 ng hapon nitong Biyernes, Nobyembre 17.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), asahan ang mga aftershock kasunod ng malakas na lindol.

Mayroon na ring mga naitalang pinsala tulad ng pagguho ng lupa. Pero nilinaw ng Phivolcs na walang banta ng tsunami kasunod ng malakas na lindol.

“No destructive tsunami threat exists based on available sea-level data,” ayon sa Phivolcs.

Naitala ang epicenter ng lindol sa 30 kilometro ng timog-kanluran ng Sarangani, Davao Occidental. Nasa 10 kilometro ang lalim nito.

“However, earthquakes of this size may generate unusual sea level disturbances that may be observed along coasts near the earthquake epicenter of Davao Occidental.”

Naramdaman ang Intensity 8 sa Glan, Sarangani at General Santos City sa South Cotabato.

Nasa Intensity 5 naman ang naramdaman sa Matanao, Davao del Sur, Maasim at Malapatan sa Sarangani, Lake Sebu, Tampakan, Polomolok, at Banga sa South Cotabato.

Ramdam naman ang Intensity 4 sa Kidapawan City, Cotabato, Magsaysay, at Davao City sa Davao del Sur, Don Marcelino at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, Kiamba at Maitum sa Sarangani, Norala at Tantangan sa South Cotabato, at President Quirino, Lebak, Isulan, Esperanza, Columbio, at Kalamansig sa Sultan Kudarat. (Natalia Antonio)