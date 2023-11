‘Walang kupas’ Marian nasarapan, nahusayan kay Dingdong

Ang saya-saya raw ng karanasan ni Marian Rivera sa pagtatrabaho nila ni Dingdong Dantes sa harap ng kamera.

Para nga raw silang bumalik sa ‘love team’ era nila, ha!

Ang tagal nga raw nilang hindi gumawa ng pelikula, at ngayon lang ulit sila nagsama, sa isang madrama, madamdaming tema pa ng pelikula.

“Looking forward talaga ako everyday kapag may shooting kami. Sabi ko nga, mami-miss ko siyang katrabaho.

“Ang tagal ko siyang hindi nakatrabaho. At nakakatuwa na ang daming nagka-interes sa pelikula.

“Sabi ko nga, ito ang pelikula na siguradong iiyak kayo. Pero paglabas ng sinehan, siguradong iiyak kayo na masarap sa dibdib,” sey ni Marian tungkol sa pelikula nilang ‘Rewind’ na entry nga sa Metro Manila Film Festival.

May isang eksena nga si Marian sa ‘Rewind’ na masakit sa dibdib, at sabi nga, ang husay-husay niya, na pang-best actress ang acting niya, ha!

“Wow! Ano ba ‘yan? Hindi ko alam ang isasagot ko. Bigla akong nahiya. Basta ako, ginawa ko ang best ko, at naniniwala ako sa ganda ng pelikula,” sabi ni Marian.

Pero kumusta si Dingdong bilang katrabaho?

“Nag-usap kami, sabi ko sa kanya, simula noong nakatrabaho ko siya noon, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Nakaka-miss siyang katrabaho.

“May sitcom kaming ginawa. Pero ito talaga, kahit araw-araw kaming mag-shooting ang saya pa rin.

“Pero pag rolling na, nag-iiba na siya. Sabi ko nga sa kanya, magaling na siyang aktor noon pa, pero mas magaling siya ngayon. Na habang tumatagal, lalo siyang gumagaling. Ang sarap, ang galing niya, at walang kupas siya sa pag-arte.

“Nakaka-proud na love na love talaga niya ang trabaho niya.

“Pero kami kasi ni Dong, kahit gaano ka-heavy ang eksena, after that, tatawa lang kami. Hahahaha!” sabi pa ni Marian.

Anyway, hiling nga ni Marian ngayong MMFF, na sana ay tangkilikin ng mga manonood ang lahat ng entry, na bumalik na sa mga sinehan ang mga Pilipino.

Anyway, sure na agad si Marian na may block screening na magaganap para sa pelikula nila ni Dingdong, dahil nangako nga ang owner ng isa niyang bagong endorsement na magpapa-block screening sila para kina Marian, Dingdong.

Ang Ecran De Luxe Silicon Sunscreen Gel, na epektibo nga raw sa kanyang mukha at katawan, ang bagong endorsement ni Marian.

Sabi ni Marian, bagay raw sa kanya ang produkto lalo na raw sa pinagdaanan niya na halos araw-araw siyang nakababad sa malalaking ilaw dahil sa shooting.

“Ito talaga isa sa necessity ko na palagi akong naka-sunblock, at tinanong ko kung puwede sa mga bata, dahil si Zia nagsu-swimming siya, kaya kailangan niya ang sunblock,” sabi na lang ni Marian. (Dondon Sermino)