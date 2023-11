Tony Bishop pupunuan papel ni Justin Brownlee

Mga laro Biyernes:

(Smart Araneta Coliseum)

4:00pm – Magnolia vs NorthPort

8:00pm – Ginebra vs Converge

UUMPISAHAN na ng Ginebra ang title defense sa PBA Commissioner’s Cup, unang tatasa sa crowd favorites ang Converge sa nightcap ng double-header sa Smart Araneta Coliseum ngayong Biyernes.

Pero hindi pa si Justin Brownlee ang ipaparada ng defending champions kundi si Tony Bishop. Hinihintay pa ang desisyon ng FIBA sa estado ni Brownlee na nag-positive sa banned substance matapos giyahan ang Gilas Pilipinas sa gold medal ng 19th Asian Games sa Hangzhou noong nakaraang buwan.

Ayon kay coach Tim Cone, hindi raw dapat ikinukumpara si Bishop kay three-time Best Import Brownlee. Tulad sa NBA, walang dapat ikumpara kay Michael Jordan na itinuturing ng maraming Greatest Of All Time.

“That’s the danger we have to understand, that we can’t keep those comparisons,” anang winningest coach ng liga.

“If we win or lose, it’s gonna be because we didn’t support Tony well enough. Not that Tony wasn’t good enough for us, so we have to really stay away from that.”

Noong 2021 Governors Cup Finals, bitbit ni Bishop ang Meralco Bolts na natalo kay Brownlee at Ginebra sa anim na laro.

Balik sina locals Scottie Thompson, Japeth Aguilar, Jamie Malonzo, Stanley Pringle at bagong hugot mula free agency na si Maverick Ahanmisi.

Unang laro ding haharapin ni Ahanmisi ang dating team FiberXers na baon sa 0-2 start matapos ang mga talo sa Blackwater (103-84) at TNT (101-98).

(Vladi Eduarte)