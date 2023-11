Suporta sa mas inklusibong healthcare service, kapakanan ng mga healthcare worker

Noong Miyerkules, November 15, tinalakay sa plenaryo ng Senado ang panukalang budget ng Department of Health sa susunod na taon.

Bilang chairperson ng Senate Committee on Health at Vice Chair ng Senate Committee on Finance, muli akong nag-follow up sa pag-release ng Health Emergency Allowance (HEA) para sa mga healthcare workers.

Binigyang-diin ko ang kahalagahan na masiguro natin na ang mga healthcare workers ay sapat na nakakatanggap ng kompensasyon para sa kanilang serbisyo, lalo sa gitna ng kanilang mga sakripisyo noong pandemya.

Samantala, binigyang-diin ko rin ang kahalagahan ng sapat at abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino.

Isa sa mga programa na ating isinulong upang maabot ang hangaring ito ay ang patuloy na operasyon ng Malasakit Centers sa buong bansa. Sa ngayon ay may 159 centers na at sana ay madagdagan pa ito ng DOH. Nalaman natin mula mismo sa DOH na humigit-kumulang sampung milyong pasyente na ang natulungan ng mga ito mula nang maipatupad ang programa noong 2018 at naisabatas bilang Republic Act 11463, o ang Malasakit Centers Act of 2019, na aking pangunahing iniakda at ini-sponsor sa Senado.

Binigyang-diin ko rin na hindi dapat namimili o tumatanggi sa sinumang pasyente, lalo na sa ilalim ng pinalaking panukalang budget para sa Medical Assistance to Indigent Patients (MAIP) Program para sa taong 2024. Pinaalalahanan ko na may nilabas na memorandum ang DOH na nag-uutos na ang lahat ng kwalipikadong pasyente ay dapat tulungan. Dagdag pa rito, hindi dapat magamit sa pulitika ang pagbibigay ng tulong pangkalusugan.

Huwag nating pahirapan pa lalo ang ating mga kababayan mahirap na. Tulungan natin sila at gabayan kung paano makakakuha ng tulong pangkalusugan mula gobyerno.

Binigyang-diin ko rin ang kahalagahan na patuloy nating isaayos ang mga pampublikong ospital at iba pang pasilidad pangkalusugan. Suportado ko ang dagdag na budget para rito. Kasama na dyan ang pagpaparami pa ng Super Health Centers sa buong bansa na ating isinulong noon upang mailapit sa tao ang primary care, konsultasyon at maagang pagtukoy sa sakit upang maagapan at hindi na lumubha pa.

Naisabatas na ang Regional Specialty Centers Act na ating pangunahing ini-sponsor at isa sa may akda sa Senado. Layunin nitong ilapit ang specialized medical services sa bawat rehiyon para hindi na kailangan bumiyahe pa ang pasyente sa Maynila. Pinaalala ko na dapat maayos na maimplementa ang batas at mabigyan ng karampatang pondo para maisakatuparan ang layunin nito.

Samantala, sa kabila ng ating trabaho sa loob ng Senado, patuloy tayong nagbibigay ng serbisyo at tulong sa ating mga kababayan na nahaharap sa iba’t ibang krisis sa buong bansa.

Noong November 9, nagtungo tayo sa Batangas para mag-inspeksyon sa Super Health Center sa San Juan, kasama sina Congresswoman Lianda Bolilia at Mayor Ildebrando “Bibong” Salud. Dinaluhan din natin ang inagurasyon ng itinayong multi-purpose building sa Brgy. Calublub, na magsisilbi ring evacuation center. Ang proyektong ito ay isa sa mga inisyatibang ating isinulong noon para aking mga kapwa Batangueño.

Nagpunta rin tayo sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte noong November 11 upang bisitahin ang ating mga sundalo sa Task Force Samal. Saludo ako sa serbisyo at sakripisyo nila upang mapanatiling ligtas at mapayapa ang lugar. Matapos ito ay nag-inspeksyon tayo sa itinayong multi-purpose hall sa Brgy. Limao na atin ding sinuportahan. Nakipag-ugnayan din tayo kina Mayor Al David Uy, Councilor Sonny Lanorias, at iba pang opisyal para sa pamamahagi ng sampung makina para sa bangka ng ilang mga mangingisda roon. Pinasalamatan natin ang Manila Metro Premier PH Eagles Club sa kanilang mga donasyon na ito.

Dumalo rin tayo sa pagsisimula ng Samalenyo Cup na inorganisa ng lokal na pamahalaan at inisponsoran ng Philippine Sports Commission. Bilang Chair ng Senate Committee on Sports, suportado natin ang mga pagtitipong gaya nito na nagtataguyod ng ating grassroots sports programs para sa mga kabataan. Hinikayat natin sila na mag-get into sports, stay away from drugs and to keep healthy and fit.

Naging panauhing pandangal din tayo sa 4th Scientific Seminar ng Philippine Dental Association Inc.-Manila Dental Chapter noong November 12, kung saan nagbigay-pugay tayo sa ating mga dentista bilang suporta sa dental profession at pag-promote ng oral health ng mga Pilipino.

Nitong November 15, dumalo naman tayo sa 2023 Muay Thai National Championship Opening Ceremony sa PhilSports Complex sa Pasig City bilang Chair ng Senate Committee on Sports, kung saan nagpahayag tayo ng ating suporta sa mga atletang kalahok sa kompetisyon.

Sinundan ito ng pagdalo natin sa oath-taking naman mga bagong barangay at Sangguniang Kabataan officials sa Malolos City sa Bulacan. Hinimok natin ang mga bagong opisyal na pagsilbihan ang kanilang mga nasasakupan ng may buong malasakit at katapatan.

Samantala, ang aking opisina ay nagkaloob din ng tulong sa iba’t ibang bahagi ng bansa, kabilang na sa 450 mahihirap na residente ng Tabuk City, Kalinga; 590 sa Calapan City, Oriental Mindoro; at 440 sa Buruanga, Aklan. Tumulong din tayo sa 184 residenteng naging biktima ng sunog mula sa Barangay 732 at Barangay 739 sa Malate, Manila City; 50 sa E. Rodriguez, Quezon City; at tatlo pa sa Brgy. Bangbang, Cordova, Cebu.

Nakapagbigay din tayo ng karagdagang tulong sa 25 indibidwal na naapektuhan ng sunog sa Brgy. Manresa, Quezon City. Nakatanggap din sila ng hiwalay na tulong mula sa NHA para pambili ng pako, yero at iba pang materyales na pampaayos ng bahay sa ilalim ng programa nilang ating isinulong noon.

Nagkaloob din tayo ng tulong sa mga kababayan nating nawalan ng hanapbuhay, kabilang ang 180 residente ng Leon, Iloilo katuwang si Congressman Mike Gorriceta; 205 sa Tuguegarao City katuwang si Board Member Charo Soriano; 323 sa Libon, Albay katuwang ang tanggapan ni Mayor Das Maronilla; 147 sa Pasay City, katuwang si Mayor Emy Calixto Rubiano; 174 sa Tigbauan, Iloilo katuwang si Congresswoman Janet Garin; 146 sa Brgy. Paligsahan, Quezon City katuwang si dating congressman Bong Suntay; 233 sa Guinobatan, Albay katuwang si Mayor Paul Garcia; at 148 sa Brgy. Bonbon sa Catarman, Camiguin katuwang si dating barangay kapitan Toping Rodriguez. Nagkaloob din ang DOLE ng pansamantalang hanapbuhay sa mga benepisyaryo.

Nag-abot rin tayo ng hiwalay na tulong sa ilang mga maliliit na negosyante na naapektuhan ng krisis, kabilang ang 293 sa Puerto Princesa City, Palawan; at 23 pa sa Siaton, Ayungon, at Mabinay sa Negros Oriental, bukod sa livelihood kits na natanggap nila mula sa DTI.

Sa abot ng aking makakaya ay itutuloy natin ang pagtataguyod ng mga programa at proyekto para sa bawat Pilipino, lalo na ang ating mga mahihirap na kababayan na nangangailangan ng ating serbisyo at pagmamalasakit.