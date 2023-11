Super landian kay Rob: Polo Ravales sugapa sa lalaki

Suwapang pala si Polo Ravales, ha!

Ang bongga ng chikahan namin ni Polo, na dahil ‘kloseta’ nga ang role niya sa bagong serye niya sa GMA-7, ginawan namin siya ng anggulo tungkol sa mga lalaking kasama niya.

Yes, kloseta as in tagong beki ang role niya sa ‘Lovers/Liars’ na kapag kaharap ang maraming tao ay barakong-barako, pero sa likod nito, at kapag ang mahal na niyang boylet ang kasama niya, daig pa niya ang mahinhing dilag.

Pinapili ko nga si Polo kina Kimson Tan, Yasser Marta, Rob Gomez, na kung totoong kloseta siya, sino sa tatlong nabanggit ang bet na bet niya?

“Ang hirap pumili sa kanila. May kanya-kanya silang category, eh.

“Siguro silang tatlo na lang. Totoo, silang tatlo talaga.”

Ang takaw mo naman sa lalaki?

“Kasi mahirap pumili, eh. Lahat ng katangian nasa kanila, eh.

“Si Yasser kasi, mala-middle eastern ang datingan, ‘di ba? Parang prinsipe.

“Si Kimson naman, mala-K-pop ang dating.

“Si Rob naman, parang bampira ang dating. Parang pang-Twilight ang dating. Eh, kagabi sinipsip niya (Rob) ako. Hahahaha!” chika ni Polo.

Anyway, sa ‘Lovers/Liars’ nga ay si Rob talaga ang boylet niya. At nagagalingan daw siya kay Rob bilang artista, kahit medyo bago-bago pa lang ito.

Siyempre, napagkatuwaan din namin sina Rob at Polo na kunan ng picture na parang magdyowa nga sila. At game na game naman ang dalawa, na umarteng naglalandian, naglalambingan, ha! (Dondon Sermino)