Sis ni Marco pumalag sa mga basher ni Cristine

Hindi active ngayon sa showbiz si Michelle Gumabao, ha!

Paliwanag niya nang makapanayam siya ng entertainment press, busy at focus daw kasi siya sa volleyball.

Pero kahit busy sa volleyball ay napagbigyan niya si Tutok To Win Partylist Representative Sam Verzosa. Ang sister nga kasi ni Marco Gumabao ang nag-host ng presscon para sa new season ng ‘Dear SV’ show ng politician.

Nagkasama noon sina Michelle at Sam sa programang ‘Wowowin’ at doon nakita ng una kung paanong tumulong sa mga nangangailangan ang politician.

Samantala, kinuha rin namin ang chance na tanungin si Michelle tungkol sa relasyon nina Marco at Cristine Reyes.

“Very happy. I’ve been with them for a couple of times,” tsika niya.

Puring-puri rin niya ang jowa ng kapatid.

“She’s very sweet and they seem happy. They seem like they’re supporting each other both professionally and personally.

“So I’m happy for both of them. Ako naman kung ano naman ang magpapasaya sa kapatid ko, siyempre ’di ba?

“Istrikta ako, pero support din.”

Nagsalita rin siya pamba-bash ng netizens kina Marco, Cristine dahil May-December daw ang relasyon ng dalawa.

“Actually kami naman sa family, hindi ‘yon (ang) kinuwestiyon namin, we really question like…. the… timing.

“Siyempre they both have careers. So, nakakatulong naman din talaga sa career nila.

“Ako I’m just really happy na supportive ang Mommy ko, supportive ang buong family at nakikita naman din namin sa kanilang dalawa as long as they’re good for each other, ‘yun naman ang pinakaimportante.

“’Yung bashing naman maganda o pangit ’yung gawin mo, maba-bash ka rin talaga.

“’Wag mo na lang pansinin ’yon. What’s important sa relationship is silang dalawa.”

Excited naman siya sa pagsisimula ng season 3 ng ‘Dear SV’ dahil mapapanood na ito sa GMA Network simula November 18.

Bonggels! (Byx Almacen)