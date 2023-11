Sharon reunited kay Richard 

Ang sunod-sunod na posting ni Sharon Cuneta ng pictures nila ni Congressman Richard Gomez kahapon.

Kuha ang pictures sa Mabuhay Lounge ng Philippine Airlines.

Aksidente lang ang pagkikita nina Shawie, Goma.

Ang Megastar ay papunta sa Cebu City para sa NUSTAR Resort & Casino ‘Dear Heart: The Concert’ nila ni Gabby Concepcion ngayong Friday. Hindi naman binanggit ni Shawie kung saan papunta si Goma, pero ang duda ng followers ng Megastar, papunta ang actor-politician sa Ormoc City.

Anyway, sabi ng Megastar, after three long year ay nagkita sila uli ni Goma.

Dagdag pa niya, “All is finally well again.”

Kung ano man ang ibig sabihan nun ay dedma na ang fans. Basta ang wish nila, kung nagkaroon daw ng reunion concert si Shawie kay Gabby at gagawa rin ng pelikula kasama si Senator Bong Revilla at may niluluto rin ang Viva Films na reunion movie niya with Senator Robin Padilla, sana raw ay magkaroon din ng reunion project ang Megastar at si Goma.

Wish nga ng fans ay pelikula ang gawin nina Shawie at Goma.

Sana nga, ang nakakaloka lang ay kakayanin pa ba ni Sharon, eh, may isa pa siyang sikretong project na gagawin din sa 2024?

So bongga! (Jun Lalin)