Sa Batangas titira: Ivana goodbye showbiz na sa 2026

Tumataginting na P500K ang regalo ni Ivana Alawi sa kanyang nanay na nag-birthday kamakailan.

Sa simula ay nagsabi na agad si Mrs. Alawi na huwag na siyang regaluhan, at masaya na siya na magsama-sama sila sa bakasyon bilang selebrasyon ng kanyang kaarawan.

Nagpapatayo nga raw kasi ng bahay si Ivana, at ayaw na niyang gumastos pa ang mga anak niya sa kanya.

At para hindi halata, nagpa-‘games’ na lang si Ivana sa tabing dagat, na may mga tinago siyang coins (limang tigpi-piso) sa buhanginan, na kailangang hanapin ng nanay niya.

Na sa bawat coin ay may katapat na P100K, ha!

“Ayaw kasi niyang magparegalo, kaya dinaan na lang namin sa games,” sey ni Ivana, na tinawag niyang ‘Find the Piso’.

At `yun na nga, nagsimula nang maghanap si Mrs. Alawi ng coin, na sa simula ay hindi nga ni-reveal ni Ivana ang premyo.

At siyempre, nahanap ni Mrs. Alawi ang limang coin, ha!

At ‘yun na nga, iniabot na ni Ivana ang P500K, ha!

“Naku, sabi ko sa inyo huwag na kayong mag-abala, eh. Nagpapatayo kasi si Ivana ng bahay, kaya hanggat maari ay ayaw ko sana na gumastos pa siya,” sabi pa ni Mrs. Alawi.

Anyway, kaloka rin ang surpresa ni Ivana sa nanay niya, na bumili pala siya ng malaking lupain sa Tanauan, Batangas (vineyard), na siyempre ay patatayuan niya ng malaking bahay.

Para raw sa pamilya ni Ivana `yon, na magsisilbing retirement house nila. Isang oras lang daw ang biyahe mula Maynila.

“Ito talaga ang retirement place namin. Actually, in three years, magri-retire na ako. Si Mama matanda na sa year na `yon, kaya dito na kami mag-i-stay. Si Mama dito na siya tatambay. Ito na ang magiging view niya (dagat at malawak na halamanan). Pag gising niya, araw-araw tubig,” sabi pa ni Ivana.

Anyway, ang laki-laki ng lupain ha! At yes, bukod doon ay marami pa siyang ibang investment, kaya kahit mag-retire na siya sa 2026 ay kering-keri na niya, ha! (Dondon Sermino)