Inialok ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang Pilipinas sa mga technology company sa Amerika para maging partner sa technological revolution.

Nakipagpulong ang Pangulo sa mga technology investor sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leader’s Meeting sa San Francisco, California kung saan binigyang-diin nito ang kahandaan ng Pilipinas sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI).

Sinabi ng Pangulo na sinisimulan na ng bansa ang paggamit ng AI revolution upang mapunan ang kakayahan ng mga Pilipino at mapalakas ang productivity ng Pilipinas at mapaigting ang kompetisyon sa pagpapalago sa ekonomiya.

“The Philippines is ready to become your partner in navigating the AI future. As we look to the horizon, let’s make it happen in the Philippines” where the promise of a future defined by technological inclusivity and shared growth is not just envisioned but actively realized,” anang Pangulo. (Aileen ¬Taliping)