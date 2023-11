Pinabilib si Jamie Rivera sa ganda ng boses: Francine walang ghost singer!

Super bilib si Inspirational Diva Jamie Rivera sa talent ni Francine Diaz, ha!

Una raw siyang naging fan ng young actress nang mapanood niya ito sa seryeng ‘Dirty Linen’. Gandang ganda siya sa maamong mukha at galing sa pag-arte ni Francine.

At mas lalong humanga ang dating nagbida sa ‘Miss Saigon’ sa Kapamilya princess nang marinig niya itong kumanta ng live.

Ilang beses niyang narinig ang boses ni Francine at gandang-ganda si Jamie sa speaking and singing voice ng young actress kaya nasa ‘top-of-mind’ niya ito noong binubuo pa lang ang Inspire Music.

Pasado sa kanya ang boses ng dalaga and in fact ay konting tuning na nga lang daw ang ginawa nila noong i-record ni Chin (palayaw ni Francine) ang kantang ‘Faith, Hope and Love’.

So si Jamie na ang pumuri sa boses ni Francine kaya huwag magduda na may ghost singer siya, ‘noh?!

At napakinggan din namin ang song na ito ni Chin at swak na swak nga sa timbre ng boses ng ka-love team ni Seth Fedelin ang first song niya na prinoduce ng bagong record label ng ABS-CBN Music na Inspire Music.

Si Jamie mismo ang pumili ng kantang ito the for Francine. Bagay sa sweet and wholesome image ng young actress turned singer ang kanta na siguradong papatok ngayong Christmas season.

Aside kina Jamie at Francine, ipinakilala rin sa press nitong Miyerkoles sa media launch ng Inspire Music ang iba pang fresh talents ng bagong music label na sina Angela Ken, Fabio Santos, at Fana. Bongga ang mga singles nila, ha. Catchy at very inspirational nga.

Congrats Jamie, Francine, at sa Inspire Music label!

Bongga!