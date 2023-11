Ayaw umanong sumuko ng Philippine Navy sa lupang matagal nang pinag-aagawan kung saan naka¬pagpatayo na sila ng golf course sa Fort Bonifacio, Taguig.

Batay sa source ng Abante, balak umanong bakuran ng Navy ang lupa kung saan nila itinatag ang Philippine Navy Golf Club Inc (PNGCI).

Ngunit kung pagbabasehan ang desisyon ng Supreme Court, ang naturang lupa ay pagmamay-ari na ng mga retired military officer na sina Merardo Abaya, Ruben Follosco, Angelito Maglonzo at Elias Sta. Clara.

Inutusan noong 2020 ng First Division ng Korte Suprema ang Navy at PNGCI na magbayad ng P5,000 rental fee hanggang sa hindi pa ito natu-turnover ang lupa sa mga tunay na nagmamay-ari nito.

Sumulat noong Setyembre 2023 ang Navy sa AFP Officers Village Association, Inc (AFPOVAI) kung saan nakatirik ang golf course at sinabing gagawin nila ang lahat para mapanatili ang kanilang golf course.

“The Command will exhaust all available legal remedies to maintain the PN Golf Course as morale and welfare facility under the Department of National Defense pursuant to Circular Nr 7, Series 2020,” ayon sa sulat na nilagdaan ni Naval Judge Advocate Col. Roderick Guerrero.

Sa ngayon ay nagkabit ng mga tarpaulin ang AFPOVAI kung saan kanilang kinakalampag ang na i-turnover na ang golf course sa mga tunay na may-ari ng lupa.

“PN Golf Course is private property and should be turned over to legitimate lot owners,” ayon sa tarpaulin na nakapaskil sa lugar. (Ray Mark Patriarca)