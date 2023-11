P50M, mga sasakyan ang bet? Yasser Marta tumanggi sa P500K offer ng bading

Dahil sa pagpu-post ni Yasser Marta ng mga sexy photo niya sa social media, na labas na labas ang kanyang malago, mabalahibong katawan, dumami nga raw ang mga indecent proposal sa kanya.

Katunayan, may isa nga raw nag-alok sa kanya ng P500K o kalahating milyon, ha!

“Tinatanong talaga kung magkano raw ako. Ang dami ring mga bastos na chat sa akin. Basta mga indecent proposal.

“May iba na inalok ako ng P500K. Pero, mga wala namang picture, na alam mong mga fake accounts.

“Kaya dedma lang ako. Hindi ko pinapansin,” sabi ni Yasser.

Eh, kung may picture at blue check o verified?

“Baka puwedeng P800K. Hahahaha!” patawang sagot niya.

Hindi naman niya masisisi ang iba na inaalok siya o gusto siyang bilhin, dahil nga sa mga post daw niya.

“Yes, ‘yung mga ganung posting, it comes with it, eh. Sa akin kasama na `yon. Siguro, ‘wag lang sa personal.

“Like kung may lumapit sa akin at alukin talaga ako, mau-offend ako. Sasabihin ko lang naman na hindi ko ginagawa ‘yon,” chika niya.

Pero, sa kaswal na chikahan namin with Yasser, after ng presscon ng ‘Lovers/Liars’ na prodyus ng GMA-7 at Regal Entertainment, naikuwento nga niya na nagkasakit ang mommy niya, at siya talaga ang personal na nag-aalaga. Na kinuha nga raw niya ito ng tagabantay ngayon, dahil sangkatutak nga raw ang trabaho niya.

At siyempre, bumalik ang biruan tungkol sa alok na P500K, na hindi ba talaga siya natukso na tanggapin ang alok ng bading, kapalit ang kanyang katawan at puso?

Sabi ni Yasser, masyadong maliit ang P500K para isakripisyo niya ang sarili niya.

“Madali na lang maubos `yon ngayon.”

Eh, kung P5M?

“Maliit din` yon. Mabilis maubos. Bumili ka lang ng sasakyan, ubos agad `yon.”

Eh, kung bahay at lupa na worth P50M, at lahat ng mamahaling sasakyan ang ibigay sa kanya?

“Baka puwede ko pang pag-isipan. Hahahaha!” natatawang sey niya.

Eh, baka naman laspagin lang ang katawan niya?

“Oo nga, baka araw-arawin ako! Hahahaha!” sabi ni Yasser.

Pero siyempre, chikahan na lang `yon, dahil sa panahon ngayon, may bading pa bang magbibigay ng bahay at lupa na worth P50M, at iba’t ibang mamahaling sasakyan?

Siyanga pala, single na naman si Yasser ngayon. Natapos na nga raw ang walong taon na relasyon nila ng singer, at pati na rin ni Kate Valdez, na inabot ng isang taon.

Bongga! (Dondon Sermino)