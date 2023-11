Legit! Favorite person na ng maraming Pinoy si 2022 Ms. Universe R’ Bonney Gabriel.

Ito’y dahil sa pag-flex niya ng kanyang dugong Pinoy sa paggamit ng mga balikbayan box papunta sa Ms. Universe competition sa El Salvador.

Di ba nga, proud niyang sinabi na isa siyang half-Pinay nang itanghal siyang pinakamagandang babae sa buong mundo noong nakaraang taon? Sa katunayan ay role model niya raw ang kapwa half-Pinay na si Catriona Gray sa pageant journey nito.

Sa kanyang Instagram pic, ibinida pa ni R’Bonney ang kanyang airport outfit na purple fur-lined leather coat habang nasa likod naman niya ang dalawang balikbayan box kasama ang lima niyang maleta.

Super bet ng mga netizen ang pagka-cool at simple ng 2022 Ms. Universe winner dahil nakapatong lang sa balikbayan box ang kanyang designer bag.

“Tell me you’re #filipina without telling me you’re #filipina #balikbayanbox” ani isang commenter sa kanyang thread.

Si R’ Bonney ang naging kinatawan ng Amerika sa nasabing pinakamalaking beauty contest sa buong mundo.