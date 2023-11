Michelle nilamon mga kalaban sa red swimsuit

Sumabak na sa preliminary competitions ang 86 candidates ng 72nd Miss Universe na ginanap sa José Adolfo Pineda Arena sa San Salvador, El Salvador.

Bongga at very festive nga ang atmosphere ng naging presentation ng prelims ngayong taon na sinabayan pa ng bonggang stage, ha!

Beautifully confident na isinigaw ng pambato ng Pilipinas na si Michelle Dee ang, “Filpinas” sa kanyang introduction.

Tamang-tama ang paggamit niya sa pangalang Filipinas dahil nasa Latin country siya kung saan Filipinas ang tawag ng mga Latino sa bansa natin.

Ang daming magagaling na kandidata sa batch na ito na talaga namang nagpatalbugan sa preliminary swimsuit at evening gown competitions gaya nina Miss Australia Moraya Wilson, Miss Brazil Maria Brechane, Miss Colombia Camila Avella na 1st married woman and mom na kandidata ng Miss Universe.

Hindi rin nagpahuli sina Miss Dominican Republic Maria Downing, Miss Ecuador Delary Stoffers, Miss India Shweta Sharda, Miss Kazakhstan Tomiris Zair, Miss Mexico Melissa Flores, Miss Namibia Jameela Uiras, ang isa sa frontrunner na si Miss Nicaragua Sheynnis Palacios, Miss USA Noelia Voigt, Miss Venezuela Diana Silva, at ang host candidate na si Miss El Salvador Isabella García-Manzo.

Palakpakan din ang audience at trending online si Miss Nepal Jane Garrett na isang plus size beauty at gayundin sa first ever candidate ng Pakistan na si Erica Robin.

Nanglamon naman ng ibang candidates si Michelle sa kanyang red swimwear.

Ginamit ni Michelle ang kanyang asset, ang kanyang mahahabang legs na talagang pak na pak ang naging performance.

Pasok naman sa personality niya ang kanyang emerald green gown with black Swarovski crystals.

Ayon sa designer nito na si Mark Bumgarner ay tribute ito ni Michelle sa kanyang inang si Melanie Marquez na naka-green gown din nang manalong Miss International 1979.

Samantala pasok ang video ni Michelle sa Top 10 finalists ng Voice for Change competition ng Miss Universe kung saan tatlo ang mananalo na i-aanunsyo sa finals night.

Ngayon pa lang nga ay napakalaki ng chance ni Michelle na makapasok sa Top 20 semi-finalists at isa rin siya sa top contenders na mag-uwi ng Miss Universe crown.

Mapapanood ang finals night ng 72nd Miss Universe sa ABS-CBN platforms sa November 19, 2023, Linggo ng umaga.

‘Yun na!