Michelle inilampaso ibang kandidata

Wagi si Michelle Dee sa Miss Universe 2023 Voice For Change online voting na nagtapos noong Miyerkoles.

Nanguna ang ating pambato sa Miss U with total of 265,463 votes na sinundan ni Miss Nicaragua with 165,833 votes. Pasok din sa Top 10 ang mga beauty queen from Ukraine, Dominican Republic, Thailand, Paraguay, Jamaica, Brazil, Albania, at Cameroon.

Pero hindi pa tapos ang laban, ha! Hindi counted ang VFC voting para ma-secure ng Pilipinas ang spot para makapasok sa Top 20 ng pageant sa finals.

Kaya patuloy ang panawagan ng followers ni Michelle at kapwa Pinoy na ipagpatuloy natin ang pagboto sa ating Miss Universe Philippines sa official Miss Universe app para mas malaki ang chance ni Michelle na makapasok sa Top 20.

Buo ang tiwala ng maraming Pinoy na makapasok lang ang ating kandidato sa Top 20 ay nananalig sila na kayang itawid ni Michelle ang mga susunod pang laban sa finals night on November 19.

Actually, dahil si Michelle nga ang nanalo sa botohan ng Voice for Change ay makakatanggap ng $12,000 dollars ang kanyang chosen charity or advocacy.

November 16 ang preliminary pageant at ngayong Biyernes naman ang paligsahan para sa National Costume.

Linggo ng umaga, mapapanood ang live coverage ng 72nd Miss Universe.

Good luck Michelle! Good luck Philippines!!! (Ogie Narvaez Rodriguez)