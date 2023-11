PAPAYAGAN nang magleave ang mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) paglagpas ng Enero 15 sa susunod na taon.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, sinimulan nilang ipatupad ang ban sa vacation leave ng mga opisyal at tauhan ng ahensya noong Nobyembre 15, 2023 at matatapos ito sa Enero 15, 2024.

Pinagbabawalang mag leave ang mga Immigration personnel na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) at iba pang port of entry sa buong bansa simula noong Nobyembre 15 para matiyak na hindi sila kukulangin sa manpower at matutugunan nila ang traveling public ngayong holiday season.

“This is the time of the year when there is always an upsurge and influx of passengers and other international ports as Filipinos abroad, mostly overseas Filipino workers (OFWs), Balikbayans or formerFilipinos, would spend the holidays with their families or relatives here,” anang Tansingco.

Kaugnay nito, inaasahan ng Manila International Airport Authority (MIAA) na may 140,000 pasahero kada araw ang uuwi ngayong holiday season.(Otto osorio)