Ang pamahalaang lungsod ng Taguig ay naglabas noong Nobyembre 14 ng mga alituntunin at hakbang para sa pagrehistro at pagpalit ng business permits para sa mga negosyo mula sa mga EMBO areas.

Ang Taguig BPLO ay tumatanggap ng mga registration at payments ng business taxes para sa taong 2023 ng Embo businesses.

Ang mga sumusunod ang dapat sundin: Application Form; Current Makati Business Permit; Latest Official Receipt; 2×2 Formal picture of the owner; Location Sketch; 3R picture of the exterior of the establishment

*Pumunta sa cashier para mag-bayad ng outstanding business taxes.

*Ipakita ang OR sa BPLO at hintayin na i-release ng Taguig ang inyong business permit.

Ang Taguig BPLO ay nagbibigay din ng replacements o pagpalit ng Makati Business Permits sa Taguig Business Permits para sa mga businesses na nakapagbayad ng kanilang 2023 business taxes.

*Hintayin na i-release ang inyong Taguig Business Permit.

Hinihikayat ng Taguig ang lahat ng EMBO business owners na i-secure ang kanilang Taguig Business permits bago matapos ang taon upang maiwasan ang pag-proseso nito sa renewal period sa Enero 2024 kung saan nagiging mahaba ang pila para sa payment at renewal ng permits.

Ang mga businesses sa EMBO ay walang dapat aalalahanin dahil nanatili and Taguig sa may pinakamababa tax rates sa Metro Manila, kaya nanatiling top choice para sa mga investors ang lungsod.