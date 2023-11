Tinatayang 80 infrastructure project ang kayang pondohan ng Maharlika Investment Fund (MIF), ayon kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

“Currently, we have identified about 80 potential infrastructure projects that are financeable through the fund, the Maharlika Investment Fund,” wika ni Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Philippine Economic Briefing (PEB) sa San Francisco, California.

Sinabi ng Pangulo na inaaba¬ngan na niya ang pagsisimula ng operas¬yon ng MIF na posibleng mangyari bago matapos ang 2023.

“With a solid reform agenda and unabating growth amid headwinds, the Philippine is ready to take off as a leading investment hub in Asia,” wika Marcos Jr. sa mga investor.

“A wealth of opportunity awaits you in the Philippines. And we are ready to explore new horizons or investments in the coming years,” dugtong pa niya.

Ang PEB ang nagsisilbing instrumento ng mga economic manager upang maibalita sa mga international business at financial community ang mga oportunidad ng pamumuhunan sa Pilipinas at ang sumisipang ekonomiya ng bansa.