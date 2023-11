DOBLENG selebrasyon ang ipinagdiriwang ng pamilya ng mag-inang sabay na kumuha at nakapasa sa Pharmacists Licensure Examination.

Sila ang mag-inang Chat at Pat Seploc mula sa Valenzuela City.

Natapos ni Mommy Chat ang kursong management noong 2012 at saka siya sumabak sa pharmaceutical industry na siyang negosyo ng kanilang pamilya. Para mapalawak ang kaalaman sa kanilang negosyo, kumuha siya ng kursong pharmacy noong 2017.

“”Knowledge is power, so I think mas maniniwala sa atin ‘yung customers kapag may knowledge ka,” ani Chat.

Pumasok naman sa kolehiyo ang kanyang anak na si Pat noong 2019 at ginaya ang kanyang ina sa kursong pharmacy.

Noong una ay gusto niya raw sana ng dentistry pero hindi kaya ng powers niya dahil takot siya sa dugo.

“May botika naman po kami, why not try ko po ‘yung pharmacy course para makatulong din po,” ani Pat.

At dumating ang BIg Day noong nakaraang linggo.

“Nung nakita ko po dalawang Seploc, nanginginig pa rin po ako. Sabi ko, ‘Mommy, pasado tayo’ habang umiiyak,” sabi ni Pat.

Sulit naman daw ang lahat ng pagod at hirap ni Chat lalo sa tulad niyang nanay na may negosyo, mga anak na inaasikaso, may sakit na nanay at anak na autistic.

Payo niya sa may mga pangarap sa buhay: “‘Wag tayong mag-give up. Strive harder. Ok lang umiyak, laban lang po at gawin nating inspiration ang family natin.”