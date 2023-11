Lider ng East! Jayson Tatum, Boston naungusan Philadelphia

NASA tuktok na ng Eastern Conference ang Boston Celtics (9-2) matapos ipagpag ang dating kabuhol na Philadelphia 76ers (8-3) 117-107 Miyerkoles ng gabi sa Wells Fargo Center.

Headline ang 29 points ni Jayson Tatum, pero si Derrick White ang bida sa dulo.

Kinamada ni White ang 14 sa kanyang 27 points sa final 12 minutes, kung hindi umiiskor ay namimigay ng assists tungo sa 5 dimes.

Out sa C’s sina Jaylen Brown at Kristaps Porzingis, kumayod ng 18 points, 10 rebounds si Jrue Holiday at may 18 markers mula sa apat na 3s din si Al Horford habang binubulabog si reigning MVP Joel Embiid na naka-20 points din pero 8 of 16 sa field.

Umalagwa ng 17-point lead sa first quarter ang Boston pero sa pangunguna nina reserves Jaden Springer at Paul Reed ay inagaw pa ang lead 58-57 sa break.

Nanlamig sa kalagitnaan ng thrid ang Sixers. Tinapyas ng jumper ni Embiid ang lead ng Boston sa dalawa pero mula 5:27 ng period ay dalawang free throws na lang ang kinaya ng home team kaya nasa unahan muli ang Celtics 83-75 papasok sa fourth.

Rumesponde muli ang bench ng 76ers sa pangunguna ni De’Anthony Melton para muling manindak sa isa bago nag-take charge si White.

(Vladi Eduarte)