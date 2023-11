Krich Macaslang, NXLed dalawang sunod na ‘W’

BINITBIT ni Cebuana-spiker Krich Macaslang sa unang back-to-back na panalo ang NXLed Chameleons matapos walisin ang nanatiling kulelat na Galeries Tower High Risers 25-22, 25-18, 25-17 sa unang laro ng 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference nitong Huwebes sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Sumegunda sa paluan ang 6-foot middle blocker sa pagkana ng kabuuang 11 puntos mula sa walong atake, kasama ang dalawang service aces at isang block.

Nanguna sa iskoran si Jhoanna Maraguinot sa 13 points mula sa 11 kills, kasama ang pitong excellent digs at anim na excellent receptions, habang nag-ambag rin ng doble pigura si Lycha Ebon sa 10 puntos

“Nag-mature kami as a player kasi may in-game adjustments kami, although natagalan kami half of the sets, pero naka-adjust kami, ginawa namin na pina-delay namin iyung movements kasi medyo nababasa nga nila iyung plays namin,” wika ng dating blocker ng Adamson University Lady Falcons matapos ang laro.

“Kailangan lang naming i-maintain iyung hunger for the game especially na bago kami, and we will improve as a new team, we are not scared and we will give a good fight that every team in the PVL now can compete.”

Sinandalan ng Chameleons ang matutulis nilang services nang makakuha ng malaking tulong higit sa sa second set upang makalikom ng kabuuang 11 puntos mula sa aces kumpara sa lima lamang ng Galeries.

(Gerard Arce)