Dalawang miyembro ng Kamara de Representantes ang nanindigan na walang plano para sampahan ng impeachment si Vice President Sara Duterte.

Tinawag pa ni Majority Leader Mannix Dalipe na fake news ang kumakalat na balita ukol sa umano’y nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Aniya, wala itong basehan at nakakasira lamang sa nagkakaisang partidong politikal.

“Such rumors are mere attempts to sow discord between Vice President Sara Duterte and Speaker Martin Romualdez, and there is no truth in them,” ayon kay Dalipe.

Pinaliwanag pa nito na ang paghahain ng impeachment ay hindi basta-basta, dahil kailangan na ito’y suportado ng sapat na ebidensiya at batayang naayon sa itinakda ng Konstitusyon bago pa man ito ikonsidera ng Kongreso.

Tiniyak pa ni Dalipe sa mga supporter ng pangalawang Pangulo na walang dapat na ¬ikabahala sa umuugong na tsismis kung wala namang ginagawang masama o pagkakamali ang huli.

Mariin ding itinanggi ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party-list Rep. Erwin Tulfo na mayroong ‘unity’ na i-impeach si Vice President Duterte.

Ani Tulfo, hindi sapat na gawing basehan lamang ang isyu ng P125 milyong confidential fund ni Duterte noong 2022.

“Hindi eh, it’s not enough, parang it will not hold water, hindi siya ganoon kalakas… Like what the leadership is saying, there’s none. Walang pag-uusap, walang plano, pagbalik namin sa Lunes, pagdating ni Speaker no such thing. No impeachment right now vs the Vice President,” diin ni Tulfo.

Nauna rito ay isiniwalat ni ACT Teachers Party-list Rep. France Castro na tinatalakay ng ilang political leader sa Kamara ang impeachment ni Duterte pero wala umanong seryosong hakbang para maisakatuparan ito.

“The supposed talks on impeachment now are mere discussions of some congressmen and not a serious move against Vice President Sara Duterte,” saad ni Castro. “As it is though, we in the Makabayan bloc think that impeachment talks now are still premature.” (Eralyn Prado/Billy Begas)