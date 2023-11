Ang dalawang nuclear agreement na naselyuhan sa pagpunta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hakbang umano patungo sa mas mura, malinis, at maaasahang suplay ng kuryente.

Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos lagdaan ang cooperative agreement sa pagitan ng Manila Electric Company (Meralco) at Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) para sa pagtatayo sa bansa ng Micro-Modular Reactors (MMRs).

“The partnership between Meralco and USNC is a game-changer for the Philippines’ energy landscape. Micro-Modular Reactors represent a paradigm shift in delivering cheap, safe, reliable, and scalable nuclear energy,” sabi ni Romualdez.

“This initiative aligns with our President Marcos, Jr.’s commitment to diversify our energy sources to fuel economic growth and at the same time address the challenges of climate change,” dagdag pa nito.

Sa ilalim ng kasunduan, magsasagawa ng Pre-Feasibility Study upang malaman ang magiging epekto sa bansa ng pagtatayo ng MMR. Ang pag-aaral ay inaasahang matatapos sa ikalawang quarter ng 2024. (Billy Begas)