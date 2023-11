Julia bumukaka bilang calendar girl

Sa more than 2.2K comments at 217,614 likes, lumalabas na aprubado ng mga netizen ang paghuhubad ni Julia Barretto bilang Tanduay calendar 2024.

Yes, bumukaka si Julia nang bonggang-bongga bilang modelo ng lalabas na kalendaryo ng nasabing liquor brand.

Iniyabang nga ni Julia ang isa sa mga sakalam niyang picture sa kanyang Instagram kung saan nakabukaka ang aktres habang nakaupong nakaluhod sa ibabaw ng kama.

Masisipat ang kaseksihan ni Julia sa pagkakalapat ng kanyang bulaklak sa puting bedsheet, na animo’y tanging mga red flower design lang ang tumatakip sa kanyang tambok.

Pero skin tone ang fabric ng suot niyang underwear na napapaibabawan ng red flowers.

Walang duda sa umaapaw na alindog ni Julia sa larawan at ang pagkakalantad ng kanyang magandang hubog na namana niya sa kanyang inang si Marjorie Barretto noong kabataan nito.

Idagdag pa ang magandang mukha niya sa pinagsamang hitsura ng kanyang ina at ng amang komedyante na si Dennis Padilla.

Ang isa pa ring pa-sexy sa social media na si Maxine Medina ay napa-react ng tatlong red heart icons.

Ilan pa sa mga celebrity na nag-thumbs up, pumalakpak sa pagpapa-sexy ni Julia ay sina Iza Calzado, Charlene Gonzalez, Tim Yap, Raymond Gutierrez, Ruffa Gutierrez, Alex Gonzaga, at iba pa.

Humilera na nga si Julia kay Bea Alonzo sa parehong brand na naging calendar girl noong 2022.