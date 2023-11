Horseracing, Breeding Expo umarangkada

KASABAY ng pagdaraos ng Philippine Horseracing and Breeding Expo IL Centro sa loob ng Sta. Lucia Mall sa Cainta, Rizal ang pagbibigay ng inspirational message ni former Equestrian Association of the Philippines President Mikee Jaworski-Cojuangco.

Inihayag ni Jaworski-Cojuangco sa naganap na educational workshop ang tungkol sa kapakanan ng mga pangarerang kabayo at retired race horses, suportado ng EAP na pinamumunuan ngayon ni Xavier Virata ang Philippine Horseracing and Breeding Expo.

Nagkasundong magsanib-pwersa ang EAP at ang Philippine Racing Commission dahil may pagkakapareho ang kanilang mga obdyektibo para sa pagpapaganda at pagpapalakas ng horseracing industry.

Pakay ng EAP at ng Philracom na pasiglahin ang sports tourism at magbigay ng oportunidad sa industriya sa labas ng bansa, maging ang Philippine Charity Sweepstakes Office, Games and Amusements Board at Casino Filipino ay suportado ang three-day event.

(Elech Dawa)