Enchong kinumpara sa nakabusangot na top actor

Sa presscon ng pelikulang ‘GomBurZa’ na isa sa 10 official movie entries ng 49th Metro Manila Film Festival ay ikinuwento namin kay Enchong Dee ang mga papuri sa kanya ng mga taga-Los Angeles, California at ng mga um-attend sa Manila International Film Festival.

Puring-puri nga ng mga nakausap ko ang kabaitan ni Enchong.

Mapagbigay raw kasi ang aktor sa mga nagpa-picture sa kanya.

Magiliw rin daw na nakipagtsikahan si Enchong sa mga lumalapit at tsumitsika sa kanya.

Natuwa naman si Enchong sa tsikang ‘yon at sinabing ganun naman talaga siya, na alam niyang makisama.

In fairness, kahit naman sa entertainment press ay ma-PR din ang Kapamilya actor.

Siya nga ‘yung tipong unang nambabati kapag nakakakita ng mga kakilala niya sa entertainment press.

Anyway, going back to LA event na pinuntahan ni Enchong, may isang nakausap kami na kinumpura ang aktor sa isang top actor na nakabusangot nga raw sa fans na nagpa-picture rito sa isang event din sa LA.

Parang wala raw sa mood ang top actor at parang nababagot sa event na pinuntahan.

Sabi nga nung taong nagreklamo, never na raw siyang magpapa-picture sa top actor na ‘yon, ha!

Naku kapag nakita ko si top actor, papayuhan ko siya na tularan ang magandang ugali ni Enchong para huwag na siyang inirereklamo ng fans at sinasabihang masungit, ‘noh?!

Anyway, going back to Enchong’s ‘GomBurZa’ MMFF movie entry, masaya siya na maraming nagsasabi na gustong mapanood ang historical movie na nila.

Si Enchong ang gumaganap na Jacinto Zamora sa ‘GomBurZa’.

Bongga!