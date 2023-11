DonBelle holding hands kahit may tsikang hiwalay na

Nataranta ang mga tagahanga nina Belle Mariano at Donny Pangilinan sa nagte-trending na video na kung saan makikitang magkahawak-kamay na kumakanta sa ‘TV5 Passion Festival’ Trade Launch ang dalawang bida ng seryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Pinusuan at nagpaulan ng kilig sa social media ang nasabing video.

Bigla tuloy nawala ang mga haka-hakang nagkakalabuan ang dalawa dahil sa mga kumalat na intriga kamakailan.

Hindi kasi invited si Belle si Despedida de Soltera ng ate ni Donny na si Ella Pangilinan. Hindi rin daw ito invited sa nalalapit na kasal kaya maraming fans ng young actress-singer ang nagpupuyos sa galit.

Ginagaya nga ba ng DonBelle sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na napapabalitang may tampuhan pero nakitang magkasama sa golf tournament last Monday at may sayawan pa talagang naganap?

Naku kailan kaya magsasalita sina Donny, Belle sa mga ganyang intrigang naglalabasan?

‘Yun Na! (Ogie Narvaez Rodriguez)